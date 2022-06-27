Москва, 27 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Российские средства за рубежом заблокированы незаконно. Об этом сегодня, 27 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, любые попытки как-то использовать средства России, по сути, станут прямым воровством.

«Разумеется, мы анализируем ситуацию, и позиция России хорошо известна на Западе», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле не согласны с сообщениями американских СМИ о наступившем в России дефолте.

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