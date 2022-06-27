Хельсинки, 27 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что он и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон встретятся с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в кулуарах саммита НАТО, который пройдет на этой неделе в столице Испании, передает 27 июня Associated Press.

NATO North Atlantic Treaty Organizaton НАТО

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс. Однако Турция как член НАТО до сих пор блокировала их заявки, ссылаясь на мягкое отношение в обеих странах к организациям, которые Анкара считает террористическими, таким как Рабочая партия Курдистана.

Турция требует, чтобы Швеция и Финляндия удовлетворили ее запросы на экстрадицию лиц, которые, по мнению турецкой стороны, являются членами РПК или связаны с попыткой переворота 2016 года. Анкара также хочет получить гарантии того, что ограничения на продажу оружия, введенные обеими странами в связи с ее военным вторжением в Северную Сирию в 2019 году, будут сняты.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил вещательной компании Haberturk TV, что «наше участие в этом саммите не означает, что мы отступимся от нашей позиции».