Гластонбери, Великобритания, 27 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Вокалист Олли Александер из британской синти-поп-группы Years & Years присоединился к Pet Shop Boys во время их выступления на сцене фестиваля «Гластонбери 2022». Об этом 27 июня информирует портал NME.

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Солист присоединился к культовой группе, чтобы исполнить свой хит It’s A Sin. Отметим, что это было второе исполнение этой песни за вечер: первый раз сингл появился в программе его группы Years & Years.

Во время своего собственного выступления Александер поблагодарил публику за то, что она приняла его с такими овациями, сказав: «Я не хочу, чтобы это заканчивалось. Я буду помнить это до конца своей жизни».