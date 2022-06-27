Москва, 27 июня, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Использование российских золотовалютных резервов без ведома и вопреки воле России будет означать прямое воровство. Об этом 27 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Они заблокированы незаконно. Любые попытки каким-либо образом использовать наши резервы также будут незаконными, и, по сути говоря, будут означать прямое воровство», — заявил Песков.

«Вот эти вот утверждения о дефолте тоже в данном случае абсолютно неправомерны, потому что ещё в мае в валюте необходимый платёж был совершён. А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довёл их до получателей — это уже не наши проблемы. В данном случае никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет», — указал он.