Москва, , 13:04 — REGNUM Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон 28 июня проведут встречу в Душанбе. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«На завтра запланирован рабочий визит президента Путина в Таджикистан, там будут встречи, переговоры, формальная часть, с Рахмоном», — сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что переговоры в таджикистанской столице планируется провести в формате «один на один». Ранее стало известно, что Путин после визита в Таджикистан отправится в Туркмению, где примет участие в Каспийском саммите.

Напомним, 23 июня российский посол Таджикистан в республике Игорь Лякин-Фролов в интервью «Известиям» заявил, что такого подъёма в отношениях Москвы и Душанбе ранее никогда не было.