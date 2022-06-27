Париж, , 13:03 — REGNUM Во Франции 15-летний молодой человек скончался после полученного в городе Арль ранения, передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Серьезно раненный вечером 26 июня выстрелами из машины, у подростка остановилось сердца, когда прибыла помощь. В конечном итоге молодой человек не выжил после полученных травм в больнице. Подросток был неизвестен полиции.

С начала года в департаменте Буше-дю-Рон было застрелено 16 человек на фоне незаконного оборота наркотиков. Если большая часть трафика сосредоточена в Марселе, втором по величине городе Франции, это также повлияет на другие города департамента, такие как Арль.