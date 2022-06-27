Мельбурн, Австралия, 27 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. На севере Мельбурна (столица штата Виктория, Австралия) 27 июня полицейские подстрелили мужчину. Как сообщает телеканал NineNews, стрельба произошла в районе Северного Кобурга в 16:40 по местному времени.

Commons.wikimedia.org Мельбурн. Австралия

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Пострадавшему мужчине оказывают помощь медики.

В полиции штата уже заявили, что устанавливают точные обстоятельства инцидента.

В то же время правоохранители указывают, что инцидент 27 июня не имеет «абсолютно ничего общего» с инцидентом со стрельбой в Фокнере 25 июня, когда было совершено покушение на известного в Мельбурне байкера.