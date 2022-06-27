Москва, , 12:51 — REGNUM В 2022 году в России будет создано множество молодёжных лабораторий при университетах. Об этом 27 июня заявил заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков (сс) Tyumsu

«Мы запустили ещё в 2020 году — но тогда только для научных институтов, — такой интересный проект, как создание молодёжных лабораторий. Их уже создано более 300. И начиная с 2021 года мы дали возможность создавать такие лаборатории в наших университетах», — заявил Фальков.

По его словам, в 2022 году будет создано 200 таких лабораторий.

«Суть достаточно простая: вы заявляетесь по интересной тематике, и не менее 60-70% тех, кто работает с вами, это молодые люди в возрасте до 39 лет. Мы, соответственно, даём ресурс на хорошее вознаграждение, на мобильность, на оборудование. И это реально действующий инструмент привлечения и сохранения молодёжи в университетах», — указал он.