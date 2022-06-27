Биелина, Босния и Герцеговина, 27 июня, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Республика Сербская не признает немецкого политика Кристиана Шмидта верховным представителем международного сообщества в Боснии и Герцеговине и поэтому руководство автономии не поддерживает с ним контакты. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 26 июня.

President.az Милорад Додик

Так Додик ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова Шмидта о том, что Додик его давний знакомый, который обещал угостить его сербским национальным напитком — ракией в своем доме в населенном пункте Лакташи в Республике Сербской.

«Я вообще не был с ним в контакте и поэтому я не мог его пригласить», — процитировало агентство «Бета» слова Додика.

Лидер сербов в БиГ добавил, что Шмидт, возможно, имеет в виду тот период, когда он был министром сельского хозяйства Германии. Додик с ним встречался 2016 года в Сараево для того, чтобы обсудить экспорт мяса из Германии в БиГ.

Ранее Шмидт заявил, что знает Додика уже много лет, и что тот приглашал его на ракию в свое частное имение в Республике Сербской. «Может быть, об этом поговорим потом. Я немец — сначала будем работать, а потом будем пить ракию», — сказал Шмидт.