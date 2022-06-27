Москва, , 12:32 — REGNUM В российской системе образования сохраняются системные недостатки, влияющие на качество высшего образования. Об этом 27 июня заявил заявил председатель комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев на парламентских слушаниях в Госдуме.

Высшее образование АНО «Россия — страна возможностей»

«В их числе — отсутствие надлежащей согласованности в развитии системы высшего образования с потребностями работодателей, чьи интересы не оказывают достаточно результативного влияния на структурную организацию содержания и качества высшего образования», — заявил Кабышев.

«Что приводит к негативной оценке значительным числом работодателей уровня практических знаний и навыков выпускников вузов», — подчеркнул он.

По его словам, эта проблема дополняется недостаточным развитием интеграции высшего образования с наукой и производством.

«Не сопряжены с необходимыми экономическими стимулами для интеграции предприятий реального сектора экономики. Недостаточный учёт регионального аспекта функционирования и развития системы высшего образования, проявляющийся в ограниченных возможностях влияния субъектов РФ на качественные и количественные параметры подготовки», — указал он.