Донецк, 27 июня, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указы о назначении министров в новый состав правительства республики. Документы опубликованы.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

Министром госбезопасности назначен Владимир Павленко, главой МВД — Алексей Дикий, руководителем МЧС — Алексей Кострубицкий, министром юстиции – Юрий Сироватко, главой МИД – Наталья Никонорова.

Все они работали в прежнем составе правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председателем правительства ДНР был назначен Виталий Хоценко.