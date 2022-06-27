Хартум, , 12:30 — REGNUM Министерство обороны Судана сообщило о казни семерых своих солдат, попавших в плен в ходе недавнего конфликта на границе с Эфиопией. Об этом 27 июня сообщает информационное агентство SUNA со ссылкой на заявление ведомства.

Солдат. Южный Судан hdptcar

Отмечается, что вместе с пленными военнослужащими эфиопские военные также казнили одного гражданина Судана, захваченного в деревне Аль-Фашика.

«Суданские вооруженные силы выражают свои искренние соболезнования семьям храбрых героев войны. Мы недвусмысленно заверяем суданский народ, что эта вероломная акция не останется без ответа, и противник ответит за эти трусливые действия и за пролитую кровь наших солдат», — говорится в заявлении минобороны Судана.