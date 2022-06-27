Москва, 27 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. К задаче повышения уровня школьного образования должны подключиться российские университеты. Об этом 27 июня заявил заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.

Официальное интернет-представительство президента России Валерий Фальков

«Всеобщее школьное образование — большое достижение нашей страны в предшествующий этап её развития. Далеко не все страны мира имеют такое преимущество», — заявил Фальков.

«Вместе с тем это преимущество надо увеличивать — я имею в виду качество школьного образования. Эта задача актуальна не только для школ, но и для наших университетов. На новом этапе нам нужно уделить приоритетное внимание работе вузов со школьниками, особенно по математике, информатике, физике, биологии, химии», — указал он.

По его словам, в настоящее время уже есть договорённость с коллегами из Минпросвещения об усилении интеграции и более тесном сотрудничестве на этом направлении.