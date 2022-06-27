Берлин, 27 июня, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Саммит «Большой семёрки» (G7) не может окончательно решить вопрос об эмбарго на золото из России, поскольку это должно обсуждаться в кругах ЕС. Об этом 27 июня заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

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«Мы обсуждаем этот вопрос. Этот вопрос также должен обсуждаться в кругах ЕС. Это не относится к тем вещам, которые окончательно решает G7», — сказал Шольц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что вред новыми антироссийскими санкциями будет нанесён не Москве, а странам ЕС.