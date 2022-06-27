Джакарта, 27 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) после серии рабочих визитов в Европу, сообщает Kompas.

Jakarta.go.id Джоко Видодо

В ОАЭ президент Индонезии проведет встречу для обсуждения экономического сотрудничества и инвестиций.

«Я посещу Объединенные Арабские Эмираты, чтобы возобновить обсуждения экономического сотрудничества и инвестиций между Индонезией и ОАЭ», — заявил президент Индонезии.

В Европе Джоко Видодо посетит сразу три страны, а именно Германию, Украину и Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Германию для участия в саммите G7 и обсуждения решений мирового продовольственного и энергетического кризиса.