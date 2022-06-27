Шри-Джаяварденепура-Котте, 27 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Шри-Ланка закрывает школы и просит государственных служащих работать удаленно, чтобы сократить потребление топлива на фоне тяжелейшего за 70 лет экономического кризиса в стране, сообщает 27 июня Reuters.

Russian.news.cn Порт Хамбантота. Шри-Ланка

В условиях рекордно низких валютных резервов островное государство испытывает трудности с оплатой ввозимых продуктов питания, медикаментов и, что особенно важно, топлива.

Запасы страны составляют около 9000 тонн дизельного топлива и 6000 тонн бензина, сообщил 26 июня министр энергетики Канчана Виджесекера, однако новых поставок не предвидится.

Правительство попросило госслужащих работать дома вплоть до дальнейших распоряжений, а школы в Коломбо и прилегающих районах были закрыты на неделю.

Очереди на заправках стремительно растут с прошлой недели.

Общественный транспорт, электроэнергетика и медицинские службы получат приоритет в распределении топлива, при этом часть топлива будет нормирована для портов и аэропортов.

Группа специалистов Международного валютного фонда находится в стране с визитом для проведения переговоров о пакете мер по спасению экономики на сумму 3 млрд долларов.

Хотя в Шри-Ланке надеются достичь договоренности до окончания визита в четверг 30 июня, едва ли это позволит ей получить хотя бы часть средств немедленно.