Донецк, 27 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Для всех ветеранов спецоперации ВС РФ и сил ДНР и ЛНР необходимо ввести отдельный особый статус, как у ветеранов Великой Отечественной войны, который бы выражал благодарность общества своим воинам за те жертвы, которые они принесли, за тот долг, который они выполнили, считает заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция России в Донбассе и на Украине

Многие бойцы, как российские, так и дончане, совершенно не ощущают себя героями, не ищут благодарности. Просто воюют, просто рискуют жизнью, получают ранения и погибают. Но я ощущаю каждого из них героем. Мы с вами все как общество ощущаем их героями. Они исполняют свой долг, они защищают своё Отечество. Они участвуют в нашей исторической борьбе с фашизмом, они в самом пекле этого поворотного момента истории. Они это всё делают своими руками. Совершенно не важно, что они не знают, что они герои. Я-то знаю, мы-то знаем.

И хотелось бы надеяться, что для всех ветеранов спецоперации, этих боевых действий, как бы долго они ни продлились, для всех будет введён какой-то отдельный статус, как есть у нас для ветеранов Великой Отечественной войны. Статус, который бы выражал нашу всеобщую благодарность всем этим людям за те жертвы, которые они принесли, за тот долг, который они выполнили. Я надеюсь, что это произойдет. Я надеюсь, что мы этого дождёмся и добьёмся. И что будут и скидки, и пожизненные льготы, и лекарства, санаторный отпуск, может быть, что-то ещё. Потому что им это нужно, они прошли через ад. Кто-то не вернулся. Но те, кто вернулся, будь они здоровы, будь они ранены, будь они инвалидами, в любом случае, они нуждаются в нашей поддержке и в нашей благодарности. Это нужно и тем, кто этого не просит. Может быть, особенно тем, кто этого не просит», — отметил Третьяков.

ИА REGNUM сообщало о подвиге ефрейтора Евгения Пахомкина, чьи разведывательные данные позволили колонне российской бронетехники беспрепятственно преодолеть населённый пункт, который удерживали украинские каратели, и избежать потерь личного состава, а также сохранить технику и вооружение.