Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Из-за сильной жары в Ленинградской области установлены круглосуточные дежурства в местах скопления людей, а областные спасатели переведены на особый режим работы, сообщили 27 июня в пресс-службе правительства Ленобласти.

Елена Молчанова ИА REGNUM Река Вуокса в Ленобласти

По данным гидрометцентра Петербурга, в Ленобласти 27 июня дневная температура воздуха будет достигать +28…+33 градуса, 28 июня будет +26…+31 градус, 29 июня ожидается +25…+30 градусов.

«В связи с огромным количеством отдыхающих как на оборудованных, так и на необорудованных пляжах региона, принято оперативное решение сконцентрировать все силы на обеспечении безопасности людей — там, где они в этом нуждаются, — заявил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

К местам отдыха Ленинградской области устремились жители не только самой области и Санкт-Петербурга, но и других регионов. Ильин поручил мобилизовать весь личный состав аварийно-спасательной службы, которая 28 июня отметит 20-летие. Праздничные мероприятия в этот день отменены.