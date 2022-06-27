Мадрид, 27 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Через несколько лет уровень оборонного бюджета Испании должен составлять 2% от ВВП, и правительству страны нужно над этим работать. Об этом в интервью изданию La Vanguardia заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

psoe extremadura Педро Санчес

«Желательная цель — через несколько лет довести оборонный бюджет до 2% от ВВП. Бюджет для сдерживания, а не для нападения. Оборонный бюджет, который может генерировать экономические возможности в области промышленности», — сказал Санчес.

По его словам, левые силы Испании должны начать «дебаты о целесообразности оборонного бюджета, гарантирующего безопасность и сдерживание»: «Эти дебаты уже ведутся в нескольких европейских странах. Дания предложила провести референдум по вопросу увеличения расходов на оборону. Такие страны, как Швеция и Финляндия, стучатся в двери НАТО».