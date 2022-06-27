Амман, 27 июня, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Глава Палестины совершил официальный визит в Амман, в ходе которого встретился с королём Иордании Абдаллой II. Об этом 27 июня сообщает информационное агентство Petra.

Kremlin.ru Президент Палестины Махмуд Аббас

По данным журналистов, главной темой переговоров стала ситуация в Иерусалиме и на палестинских территориях. Участники переговоров подчеркнули, что единственным способом урегулирования ситуации в регионе является нейтральный статус для исламских святынь и создание палестинского государства по границе, установленной 4 июня 1967 года, со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Где бы ни пришлось работать Иордании, мы всегда будем отстаивать дело палестинцев», — заявил король Абдалла II.