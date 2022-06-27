Мадрид, , 11:24 — REGNUM Правительство Испании запланировало выделение суммы в 540 миллионов евро на покрытие мер прямой помощи в размере 200 евро лицам (работникам, самозанятым, безработным и семьям) с низкими доходами и имуществом. Об этом пишет агентство EFE.

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Меры были утверждены правительством ещё 25 июня.

Данный шаг был принят в целях смягчения пагубного влияния на цены, вызванного энергетическим кризисом в результате ситуации вокруг Украины. Получателями единовременной выплаты станут физические лица, которые в 2021 году получали доход менее 14 000 евро в год.