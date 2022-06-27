Москва, 27 июня, 2022, 11:22 — ИА Регнум. «Дальневосточная ипотека» по ставке до 2% теперь стала доступной для педагогов и медработников, которые проработали по своим специальностям в ДФО не менее 5 лет. При этом их возраст и семейное положение не будут учитываться. Соответствующее решение приняло правительство РФ, сообщается 27 июня в телеграм-канале ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

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«У людей должна быть возможность улучшить свои жилищные условия. Это еще один шаг к достижению цели, поставленной президентом: в ближайшие годы в каждом дальневосточном субъекте значительно повысить качество жизни», — сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Также правительство продлило на три года льготную ипотеку для приобретения жилья на вторичном рынке для жителей Магадана и Чукотки.

Участниками программы «Дальневосточная ипотека» стали уже более 40 тыс. граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Сахалина приняли обращение к министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову. Они попросили его инициировать поправки в постановление правительства РФ о Дальневосточной ипотеке.