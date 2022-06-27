Москва, , 11:15 — REGNUM Видеозапись боевой работы российских расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» и 152-мм буксируемых орудий «Мста-Б» в ходе спецоперации по денацификации и денационализации Украины обнародовало 27 июня Минобороны России.

Мста-Б Александр Полегенько © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как орудийные расчёты с закрытых огневых позиций наводятся на цель, осуществляют стрельбу и меняют место дислокации.

При этом отмечается, что батареи САУ «Акация» и гаубиц «Мста-Б» произвели обстрел колонны бронетехники и живой силы врага на военных автомобилях, выявленной с помощью беспилотника.

«Артиллерийским огнём колонна ВСУ в составе БМП и большегрузных колесных автомобилей с личным составом была уничтожена», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Астраханской области Чингиз Ахметов.