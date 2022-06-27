Центробанк не согласен с вердиктом о возвращении лицензии банку из топ-250
Москва, 27 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Центробанк России пытается приостановить исполнение судебного решения, которым регулятора обязали возобновить действие отозванной лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации — ООО «Коммерческий банк «Платина». Также регулятор пытается обжаловать решение, подав кассационную жалоба. Дата судебного заседания пока не назначена, передаёт ИА REGNUM.
Кассационная жалоба подана 16 июня 2022 года, а заявление о приостановлении исполнения судебного решения поступило 23 июня. Дата рассмотрения обоих документов пока не известна.
Первая инстанция топ-менеджерам «Платины» отказала, но в конце мая 2022 года в апелляции вердикт был пересмотрен и по нему вынесли новое решение. По нему приказ ЦБ РФ не только признали недействительным, но ответчика обязали также «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителей путем возобновления действия лицензии на осуществление банковских операций кредитной организации».
Справка: банк «Платина» лишился лицензии в сентябре 2021 года, занимая на тот момент 246-е место по размеру активов. Бенефициарами ООО КБ «Платина» являются Андрей и Мария Грибовы, владеющие через иные юрлица тремя фирмами-участниками банка. В 2021 году Грибов пытался также взыскать с ЦБ РФ в рамках иска о защите чести и достоинства 1 млрд рублей, выразив несогласие с пресс-релизом об отзыве лицензии.
Напомним, также решение ЦБ РФ об отзыве лицензии удалось ранее оспорить небольшому краснодарскому «ЮМК Банку».
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