София, 27 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Болгарии анонсировали отставку правительства во главе с действующим премьер-министром страны Кирилом Петковым. Об этом 27 июня сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальной информации, соответствующее постановление должно быть вынесено Народным собранием (парламентом) страны и подписано болгарским президентом Руменом Радевым. При этом глава государства должен провести консультации с парламентскими группами, прежде чем передать мандат на формирование нового Совета министров.

«Мы сложим с себя полномочия, но не будем уступать дорогу «закулисным политикам», — резюмировал Петков.

Напомним, 22 июня НС Болгарии объявило вотум недоверия кабмину страны. Это вызвало волну протестов сторонников команды премьер-министра Петкова по всей стране.