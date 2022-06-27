Кабул, 27 июня, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Афганское движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявило об окончании операции против сил маулави Мехди Муджахида в уезде Балхаб провинции Сарипуль. Министерство обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) охарактеризовало боевые действия как «совместную операцию по зачистке», сообщает «Шафакна Афганистан».

James Purschwitz Афганистан

23 июня талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление на силы маулави Мехди Муджахида в уезде Балхаб, а 25 июня министерство обороны распространило заявление о том, что операция по зачистке уезда завершилась без потерь.

В заявлении министерства обороны маулави Мехди и его силы названы «мятежниками», также говорится, что районы, находящиеся под его контролем, были освобождены, и что операция по зачистке отдаленных районов уезда Балхаб продолжается беспрепятственно. Однако источники, близкие к маулави Мехди, опровергают заявление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о том, что они тактически отступили от административного центра уезда Балхаб и Старого базара, и что сотни боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали в окружение.

Но что же произошло за три дня войны в Балхабе? Какие средства и методы использовали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для подавления сил маулави Мехди? Как граждане Афганистана отреагировали на кампанию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхабе?

Потери талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сил Маулави Мехди

Источники, близкие к маулави Мехди, утверждают, что за три дня боёв они отразили несколько атак талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и нанесли тем «тяжёлые потери». Десятки боевиков радикального движения были убиты и ранены в ходе боевых действий, при этом потери были в ходе каждой атаки.

Источники также подтвердили, что четыре бойца отрядов маулави Мехди были убиты и ещё девять получили ранения в результате нападения террориста-смертника.

Между тем, по сообщениям СМИ, радикалы расстреляли своего губернатора в уезде Дарайе-Суфе-Бала провинции Саманган за то, что он не вёл боевых действий должным образом, а их же начальник полиции Самангана и десять его людей погибли в засаде бойцов маулави Мехди.

Точных данных о потерях с обеих сторон за три дня боёв в Балхабе нет. По информации местных источников, в ходе боевых действий потери были с обеих сторон, причём со стороны радикалов — большие потери.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) используют террористов-смертников и авиацию

Прежде чем начать наступление в Балхабе, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросили из провинций Балх, Фарьяб, Бамиан и административного центра провинции Сарипуль более 3000 военнослужащих, в том числе несколько террористов-смертников.

Местные источники сообщили, что среди их сил были замечены бойцы подразделения смертников «Лашкаре-Мансури» и «Батальона Бадри 313» с «поясами смертников» («Батальон Бадри 313» — элитное подразделение специального назначения «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одно из двух спецподразделений наряду с «Красным отрядом»).

Террорист, захваченный силами маулави Мехди, привёл в действие свой «пояс смертника», убив четырёх человек и ранив ещё девятерых, в том числе одного из родственников Мехди.

Применение атак террористов-смертников было одной из тактик талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на протяжении последних двух десятилетий в войне против войск бывшего афганского правительства и сил НАТО.

Похоже, что группировка сих пор использует эту тактику против своих противников, и террористы-смертники широко представлены в боевых действиях.

Кроме того, в Балхабе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяют авиацию для подавления сил маулави Мехди, в том числе и для атаки его дома. Их силы нанесли авиаудар по дому Руми Махди около 10:30 утра 25 июня, но он и его семья отсутствовали в это время и не пострадали.

Стрельба по гражданским

С начала боёв в Балхабе поступали многочисленные сообщения об актах насилия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении жителей уезда Балхаб.

Согласно местным источникам, они обстреливают дома мирных жителей и ведут огонь по своим местным отрядам, которые не выполняют их приказы.

Рассказывают, что в первые дни наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «Батальон Бадри» находился на переднем крае, но когда он понёс тяжёлые потери, на передовую были направлены местные отряды.

По сообщениям, вечером 26 июня члены группировки расстреляли девять мирных жителей в районе Джа Мирк, а четверо детей получили серьезные ранения, когда снаряд из миномёта попал в жилой дом.

Стрельба радикалов по мирным жителям в Балхабе вызвала серьёзную обеспокоенность по поводу положения гражданских лиц в этом районе.

Всемирный Совет хазарейцев выступил с заявлением, в котором выразил обеспокоенность положением мирных жителей в Балхабе и призвал международное сообщество обратить внимание на их положение.

Совет шиитских улемов Афганистана также выступил с заявлением о том, что гражданские лица не должны подвергаться преследованиям в ходе боёв. Совет призвал к прекращению конфликта и решению проблем путём переговоров, а также заявил, что, как ожидалось, бои и отсутствие безопасности прекратятся, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возьмут страну под свой контроль, но, как видно, пламя войны вновь вспыхивает в некоторых районах Афганистана.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно обвиняли в нарушении гуманитарных и военных законов. В предыдущие годы, когда Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) публиковала свой ежегодный отчёт о жертвах среди гражданского населения в войне в Афганистане, на них всегда возлагалась ответственность за самые большие потери среди гражданского населения и нарушения международного военного и гуманитарного права.

Их неоднократно обвиняли в преступлениях против человечности и нарушениях международного права во время «Панджшерской войны», но они не изменили своего подхода к своим противникам и теперь расстреливают мирных жителей в Балхабе.

Как граждане Афганистана отреагировали на войну в Балхабе?

Наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Балхабе и начало боёв с их единственным хазарейским командиром вызвали широкую реакцию пользователей афганских социальных сетей.

Многие пользователи социальных сетей, хотя и не поддержали маулави Мехди как бывшего члена движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), говорят, что война в Балхабе является полномасштабным нападением на шиитов и хазарейцев, и что они — мишень для «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за своей этнической и религиозной принадлежности.

Пользователи социальных сетей рассматривают войну в Балхабе как этническую войну, которую ведет правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они говорят, что радикалы пытаются подавить своих непуштунских членов, и что маулави Махди называют «предателем» за то, что он хазареец. Против него развёрнута оголтелая кампания по шельмованию, но если бы он был пуштуном, то его протест был бы услышан, и он обязательно получил бы должность в правительстве талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом в афганских социальных сетях талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также имеют сильное присутствие и пытаются пропагандировать репрессивные операции против своих противников как меры по установлению порядка и безопасности.

Твиты представителей правительства и министерств талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро распространяются в сети членами группировки.

Чем закончится история?

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о завершении своей операции захватом административного центра Балхаба, продолжающиеся действия группировки в отдалённых районах уезда показывают, что боевые действия в Балхабе ещё не окончены.

В последние недели Балхаб был единственным районом в Афганистане, не находящимся под властью группировки. Неясно, смогут ли радикалы назначить нового главу уезда и нового начальника полиции.

Маулави Мехди Муджахид, бежав из Кабула в Балхаб, изгнал чиновников талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из уезда.

Можно не сомневаться, что ситуация в Балхабе в ближайшее время не нормализуется. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто не смогут управлять районом и столкнутся с усилением сопротивления со стороны сил маулави Мехди.

Учитывая, что силы Мехди утверждают, что осуществили тактическое отступление, вполне вероятно, что в ближайшие дни они восстановят полный контроль над уездом.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отместку заблокировали транспортные подъезды к уезду и заблокировали подвоз продовольствия и лекарств в нарушение международного и гуманитарного права.