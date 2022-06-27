Москва, 27 июня, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июня, в Госдуме проходят большие парламентские слушания по вопросам развития системы высшего образования в России. В дискуссии принимают участие представители Минобрнауки, Рособрнадзора, Росмолодежи, всех фракций в Госдуме, а также ректоры и преподаватели ведущих российских вузов, представители студенческого сообщества, научных, общественных организаций, региональных органов власти и крупнейших работодателей.

Seth Sawyers Лекционный зал в вузе

Напомним, что ранее было заявлено о выходе России из Болонской системы. Однако практика показала, что реформирование, если оно и будет, окажется не быстрым и, вероятно, болезненным.

На что и как решают поменять Болонскую систему образования в России, читайте в трансляции ИА REGNUM.