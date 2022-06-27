Москва, 27 июня, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Член Совфеда Владимир Джабаров назвал ложью объявленный Западом дефолт России.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

«Лицемерный Запад говорит о дефолте России, прекрасно понимая, что это ложь», — отметил Джабаров в телеграм-канале.

В западных банках заморозили, а по сути, украли огромные деньги, принадлежащие России, не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства, пояснил сенатор.

«Вот наглецы! Других слов нет!» — возмущен он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, член Совфеда Андрей Климов назвал сочиненный США дефолт России вульгарной профанацией, направленной на оправдание последующей кражи активов страны.

Впервые с 1998 года в России наступил «дефолт», сообщает американское агентство Bloomberg.