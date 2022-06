Штат Аризона, США, , 10:10 — REGNUM Актёр Александр Невский сыграет в вестерне под названием Taken from Rio Bravo, продолжении картины Gunfight at Rio Bravo («Нападение на Рио Браво»). Об этом 27 июня пишет Deadline.

Александр Невский Цитата из телеинтервью

Основные съёмки картины уже завершились в Аризоне (США) под руководством Джо Корнета. Главные роли в фильме исполнят Маттиас Хьюз, Ирина Антоненко, Джон Фэллон, Дон Уилсон, Синтия Ротрок и сам Корнет. Над сценарием работал Крэйг Хаманн, который написал «Нападение на Рио Браво» и «Разборку в Маниле».

Добавим, что кинолента Taken from Rio Bravo расскажет о двух друзьях, которые в 1874 году преследуют банду садистов и торговцев людьми, похитивших пятерых женщин. Невский вернётся к роли русского полковника Ивана Турчина.

ИА REGNUM напоминает, что премьера картины «Нападение на Рио Браво» запланирована на 2022 год. Точная дата выхода пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели «Очень странных дел» рассказали о готовящемся спин-оффе шоу