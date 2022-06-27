Александр Невский сыграет в продолжении фильма «Нападение на Рио Браво»
Штат Аризона, США, 27 июня, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Актёр Александр Невский сыграет в вестерне под названием Taken from Rio Bravo, продолжении картины Gunfight at Rio Bravo («Нападение на Рио Браво»). Об этом 27 июня пишет Deadline.
Основные съёмки картины уже завершились в Аризоне (США) под руководством Джо Корнета. Главные роли в фильме исполнят Маттиас Хьюз, Ирина Антоненко, Джон Фэллон, Дон Уилсон, Синтия Ротрок и сам Корнет. Над сценарием работал Крэйг Хаманн, который написал «Нападение на Рио Браво» и «Разборку в Маниле».
Добавим, что кинолента Taken from Rio Bravo расскажет о двух друзьях, которые в 1874 году преследуют банду садистов и торговцев людьми, похитивших пятерых женщин. Невский вернётся к роли русского полковника Ивана Турчина.
ИА REGNUM напоминает, что премьера картины «Нападение на Рио Браво» запланирована на 2022 год. Точная дата выхода пока неизвестна.