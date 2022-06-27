Бухарест, 27 июня, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Правительство Румынии анонсировало реализацию программы по выделению 22 тыс. леев ($4,7 тыс.) каждой бездетной паре на процедуру искусственного оплодотворения. Об этом 27 июня сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Pexels.com Младенец

Согласно официальной информации, указанные средства будут предоставляться из государственного бюджета исключительно тем семьям, которые прошли соответствующие проверки в органах соцобеспечения и медицинских центрах.

Как ожидается, до конца текущего года подобной услугой смогут воспользоваться до 5 тыс. женщин по всей стране.

Напомним, ранее румынский министр по делам семьи Габриэла Фиря объявила о намерении к 2050-му году втрое повысить рождаемость в Румынии.