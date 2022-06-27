Париж, 27 июня 2022, 09:41 — REGNUM Мэр Безье Робер Менар, поддерживаемый партией «Национальное объединение», заверил, что может стать министром Эммануэля Макрона, если его об этом попросят, передает BFM TV.
«Есть вещи, от которых нельзя отмахнуться», — объясняет Робер Менар, один из основателей организации «Репортеры без границ».
Что касается текущей политической ситуации, Робер Менар считает, что «мы движемся вперед» и что Эммануэлю Макрону еще предстоит «приложить немного усилий».
Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что партии «Национальное объединение» и «Непокорившаяся Франция» не зарегистрировались в качестве правительственных партий.