Тирасполь, , 16:56 — REGNUM Для присоединения ПМР к России проводить новый референдум не потребуется. Об этом 27 июня заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Тирасполь. Молодёжь голосующая Jcornelius

«На мой взгляд, если Россией Приднестровье будет признано, проводить отдельного референдума о присоединении республики к РФ не требуется», — заявил эксперт.

Результаты референдума 2006 года были признаны Государственной Думой РФ легитимными, напомнил политолог.

«В референдуме приняли участие 78% избирателей, за независимость с последующим свободным присоединением к России высказались более 97% голосовавших», — заключил Шорников.

Напомним, что ранее в Приднестровье были совершены диверсии и теракты.