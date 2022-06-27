Вашингтон, 27 июня, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Бензин в США может вырасти в цене до «апокалиптических» отметок, если из-за летних ураганов нефтепереработка окажется под угрозой. Об этом глава центра энергетического анализа OPIS Том Клоза заявил в эфире телеканала Fox Business.

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Эксперт отметил, что в июле спрос на топливо достигает максимума. При этом в июле и августе возможны ураганы или перебои с электрическими сетями, которые работают «не очень стабильно» в некоторых районах на побережье Мексиканского залива.

В результате нефтеперерабатывающая инфраструктура может выйти из строя, поэтому американцам стоит «скрестить пальцы» — ситуация зависит от везения. Положительно влияет на рынок некоторый прогресс в вопросе ослабления американских стандартов для импортируемого топлива в летний период, однако в случае активного тропического сезона положительные признаки могут сойти на нет.

«Я думаю, что в вопросе цен на бензин мы возвращаемся на уровень выше пяти [долларов за галлон], и, вы знаете, из-за ураганов могут быть апокалиптические значения», — предупредил Клоза.

Как сообщало ИА REGNUM, топливо в США растёт в цене уже на протяжении нескольких месяцев. Цена на бензин поднималась выше $5 за галлон (3,785 литра), хотя ещё годом ранее была на уровне $3.

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