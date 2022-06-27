Бирмингем, Великобритания, 27 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в жилом доме в британском Бирмингеме пострадали пять человек, сообщили в пожарной службу региона Западный Мидленд.

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По данным спасателей, один дом разрушен полностью, еще три значительно повреждены.

Отмечается, что один пострадавший был госпитализирован, еще четверым оказали помощь на месте происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, после взрыва в основательно разрушенном кирпичном здании начался пожар.

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