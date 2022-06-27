Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. России потребуется от десяти до двадцати лет, чтобы достичь технологического суверенитета за счёт передовых технологий, объединённых в условный «Алмазный фонд». Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, стране необходим собственный фонд технологических разработок. Если ими будет обладать только Россия — это технологическое превосходство. Если ими будут владеть ещё три-пять стран — это технологический паритет.

По его словам, «вопрос в том, чтобы иметь свой «Алмазный фонд» технологических разработок, которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трех-пяти стран в мире — то есть технологический паритет».

«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего «Алмазного фонда технологий» и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — сказал Песков в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2022.

Он добавил, что в отличие от вечных алмазов технологии обесцениваются, то есть такой фонд придётся постоянно пополнять.

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