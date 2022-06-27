В России предложили объединить передовые технологии в «Алмазный фонд»
Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. России потребуется от десяти до двадцати лет, чтобы достичь технологического суверенитета за счёт передовых технологий, объединённых в условный «Алмазный фонд». Об этом заявил спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.
По его словам, стране необходим собственный фонд технологических разработок. Если ими будет обладать только Россия — это технологическое превосходство. Если ими будут владеть ещё три-пять стран — это технологический паритет.
По его словам, «вопрос в том, чтобы иметь свой «Алмазный фонд» технологических разработок, которые есть либо только у тебя, то есть это технологическое превосходство, либо есть еще у трех-пяти стран в мире — то есть технологический паритет».
«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего «Алмазного фонда технологий» и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — сказал Песков в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2022.
Он добавил, что в отличие от вечных алмазов технологии обесцениваются, то есть такой фонд придётся постоянно пополнять.
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