Индонезия призывает мир объединиться для решения продовольственного кризиса
Джакарта, 27 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призывает мир объединиться для восстановления глобальной цепочки поставок продовольствия, сообщает Kompas.
«В это трудное время у мира нет другого выбора, кроме как объединиться для восстановления глобальной продовольственной безопасности», — заявила глава МИД Индонезии.
По словам Ретно Марсуди, ситуация вокруг Украины повлияла на продовольствие и удобрения.
Глава МИД Индонезии заявила, если миру не удастся преодолеть кризис с удобрениями, возникнет рисовый кризис, от которого зависит судьба более 2 миллиардов человек в мире.
«Необходимо обеспечить зерновой коридор, а также открыть экспорт продовольствия и удобрений из России. Страна должна воздерживаться от действий, которые еще больше усугубят этот продовольственный кризис», — заявила Ретно Марсуди.
Как сообщало ИА REGNUM, к открытию «пространства для диалога» собирается пригласить президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в ходе своего визита в Россию и на Украину президент Индонезии Джоко Видодо.