Джакарта, 27 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди призывает мир объединиться для восстановления глобальной цепочки поставок продовольствия, сообщает Kompas.

Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«В это трудное время у мира нет другого выбора, кроме как объединиться для восстановления глобальной продовольственной безопасности», — заявила глава МИД Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, ситуация вокруг Украины повлияла на продовольствие и удобрения.

Глава МИД Индонезии заявила, если миру не удастся преодолеть кризис с удобрениями, возникнет рисовый кризис, от которого зависит судьба более 2 миллиардов человек в мире.

«Необходимо обеспечить зерновой коридор, а также открыть экспорт продовольствия и удобрений из России. Страна должна воздерживаться от действий, которые еще больше усугубят этот продовольственный кризис», — заявила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, к открытию «пространства для диалога» собирается пригласить президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в ходе своего визита в Россию и на Украину президент Индонезии Джоко Видодо.