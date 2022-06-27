Москва, 27 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Торги по нефти 24 июня завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 3,03%, до $113,05 за баррель. Цена восстановилась на американской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

wilhei Баррель

Росту котировок способствовали заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что благодаря сильному рынку труда американская экономика сможет избежать рецессии.

Также он обещал обуздать инфляцию и подстелить соломку для мягкой посадки, если в дверь постучится рецессия.

Также стоит отметить, что лидеры стран G7 на саммите в выходные обсуждали идею ограничить цены на российскую нефть. Страны большой семёрки хотят привязать цены на нефть к ее страховке и перевозкам.

Такой механизм позволит страховать и перевозить только нефть и нефтепродукты из России, стоимость которых не будет превышать заданный порог. Решение еще не принято.

Запад и ЕС ввели эмбарго на закупки российской нефти. Решение привело к резкому росту цен и инфляции. Сейчас лидеры ищут новый вариант как еще сильнее задрать цены вверх на энергоресурсы и раскрутить инфляцию в своих странах.

Сегодня, 27 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $113,80 за баррель. Поскольку покупатели закрыли неделю выше отметки $111 за баррель, то сигнал на снижение котировок до $100 временно отменился.

Сопротивлением выступает уровень $116,50. Если цена останется торговаться ниже него в течение трёх дней, то можно готовиться к новой попытке продавцов прорваться к уровню $100 за баррель.

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