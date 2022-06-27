* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:23 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в жилые дома в уездном центре Балхаба и открыли огонь по мирным жителям. По словам источников, в это же время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отключили телекоммуникационные сети в провинции и многие события, происходящие в уезде, скрыты от СМИ.

Источники добавляют, что сотни семей покинули свои дома и бежали в горы, спасая свои жизни, пишет «8 Собх».

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли дома местного населения и используют их в качестве укрытий и опорных пунктов. После захвата талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уездного центра Балхаба несколько раз поступали сообщения о расстрелах мирных жителей.