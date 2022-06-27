Каракас, 27 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь, предназначенную для детей Донбасса готовит к отправке из Каракаса российско-венесуэльская торговая палата. Об этом 27 июня рассказал глава торговой палаты Роман Фроленко в беседе с РИА Новости.

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Как уточнил Фроленко, отправка гуманитарного груза является инициативой неравнодушных партнёров и торгово-промышленной палаты.

«Это инициатива неравнодушных партнёров и торгово-промышленной палаты. То есть она абсолютно народная — неравнодушных венесуэльских коммерсантов и русских бизнесменов, которые ведут торгово-экономические связи с Венесуэлой. Делаем важное, доброе дело, которое необходимо», — пояснил Фроленко.

Для детей Донбасса собрали товары длительного хранения, кофе, какао, шоколад. По словам Фроленко, гуманитарную помощь власти на местах будут распределять между детскими домами, семьями из пострадавших районов и нуждающимися семьями с детьми. Логистика отправки груза находится в стадии проработки.

Фроленко добавил, что часть гуманитарного груза, возможно, будет отправлена в Херсонскую область. В настоящее время идёт согласование деталей отправки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия доставила на территорию Украины более 36 тыс. тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания, предметы первой необходимости, питьевую воду.