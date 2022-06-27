Москва, 27 июня, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Вместо попытки установить предельную цену на нефть G7 лучше установила бы для Вашингтона предельные параметры для печатания долларов, считает член Совфеда Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Лучше бы страны G7 вместо попытки установить предельную цену на российские энергоносители (с чего бы это при свободном то рынке) установили бы для Вашингтона предельные параметры для печатания долларов и ограничили ту бесконтрольную эмиссию денег в США, которая и раздула инфляцию по всему миру», — рассуждает Клишас в телеграм-канале.

Хотя это не дело колоний указывать хозяину, сколько ему можно денег печатать, так что административное регулирование цен на энергоносители — вот новый тренд свободного рынка, добавил сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, страны «Большой семерки» обсуждают возможность ограничить цены на российскую нефть путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования.

По данным зарубежных СМИ, потенциальный механизм позволит перевозить только ту российскую нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога.