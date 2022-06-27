Кито, 27 июня, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Очередное требование протестующих уже две недели коренных жителей Эквадора выполнил президент страны Гильермо Лассо, снизив фиксированную цену на топливо. Об этом 26 июня глава государства объявил в обращении, которое транслировалось в социальных сетях.

Флаг Эквадора

Лассо указал, что многие протестующие считают цену на топливо ключевым фактором, поддерживающим конфликт. По словам президента Эквадора, хотя правительству абсолютно понятно, что проблемы эквадорцев вызваны совершенно иными причинами, но властям страны следует прежде всего думать об общем благе и мире.

«По этой причине я решил снизить цену на бензин Extra и Ecopais на 10 центов за галлон, на дизельное топливо — —также на 10 центов за галлон», — уточнил Лассо.

Стоит отметить, это уже второй шаг, который сделал президент Эквадора, продемонстрировав свою готовность к диалогу с протестующими. До этого, выполняя требования манифестантов, Лассо отменил режим чрезвычайной ситуации в шести регионах страны, введённый из-за массовых беспорядков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в случае продолжения массовых протестов в Эквадоре добыча нефти будет остановлена через 48 часов в связи с нарушением логистики из-за многочисленных случаев вандализма, захвата скважин и перекрытия автодорог.