Новосибирск, , 07:36 — REGNUM В Новосибирске ночью сегодня, 27 июня, на пересечении улиц Богаткова и Национальная произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 1000 мм. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Теплосеть Dorus.ru

«По каналу вода пришла к точке выхода на поверхность — в районе дома по адресу Национальная, 27, — уточнили в СГК. — Так как вода вышла на поверхность вблизи частных домов, возможно причинение ущерба имуществу. Ответственность СГК застрахована, ущерб будет возмещен страховой компанией».

Под отключение горячего водоснабжения попали семь многоквартирных и 25 частных жилых домов. Сроки устранения дефекта уточняются.