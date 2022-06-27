Малага, Испания, 27 июня, 2022, 06:46 — ИА Регнум. Пожар в Пухерре (испанская провинция Малага), разгоревшийся 8 июня и взятый под контроль неделю спустя после того, как сгорело около 4860 гектаров, был потушен в 20:00 26 июня. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на компанию Andalusia Infoca.

BLM Лесной пожар

Более 3300 пожарных, из которых 81 человек — специалисты по охране окружающей среды, участвовали в тушении пожара в разные смены.

Отмечается также, что 142 наземных транспортных средства и 22 воздушных средства были использованы для выполнения 234 противопожарных миссий.