Москва, 27 июня 2022, 06:36 — REGNUM Специалисты выявляют показатели, свидетельствующие о риске развития сердечно-сосудистых заболеваний, у относительно большого количества пациентов, переболевших COVID-19. Об этом заявил РИА Новости директор НМИЦ им. В. А. Алмазова Минздрава РФ, главный внештатный кардиолог Минздрава РФ Евгений Шляхто.
«У относительно высокого процента пациентов даже со средней степенью тяжести течения коронавирусной инфекции выявляются повышение маркеров повреждения миокарда, уровня тропонина Т, изменения ЭКГ. Это сигналы о том, что в будущем у них может развиться поражение миокарда, и нарушения ритма, и сердечная недостаточность», — сказал Шляхто.
По его словам, важно воспользоваться паузой в отсутствии высокого уровня заболеваемости COVID-19 и вакцинироваться: «Я думаю, этот пониженный уровень сохранится до осени. Поэтому важно, чтобы к осени не менее 80% населения прошли вакцинацию, только тогда мы с определенной степенью уверенности и спокойствия будем смотреть на эпидсезон 2022–2023 года».