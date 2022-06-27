Мадрид, 27 июня, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Около 2200 человек вышли в Мадриде на демонстрацию против проведения саммита НАТО в Испании и за создание альтернативы Североатлантическому альянсу, основанной на принципах мира и демилитаризации. Об этом пишет агентство EFE.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

В ходе марша, организованного Народной ассамблеей против войны, Государственной платформой за мир и мадридской Ассамблеей «НАТО — НЕТ», участники скандировали лозунги «НАТО — нет, базы — вон!» и «Военные расходы — на школы и больницы».

Также участники митинга несли транспаранты с лозунгами «Мир», «Нет войне» и «Мы не платим за ваши войны».