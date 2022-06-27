Астана, 27 июня, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Его Святейшеству Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Фото со страницы vk.com Ермек Тайчибеков

от Марлена Тайчибекова

Ваше святейшество!

В Казахстане в тюрьме сидит мой брат, Ермек Тайчибеков. Он является политическим заключенным, узником совести, поскольку сидит за то, что он, как публицист, открыто излагал свои пророссийские взгляды. Открыто выступал за межнациональное согласие в Казахстане, говорил слова поддержки русским Казахстана, был сторонником союзных отношений России и Казахстана.

По многочисленным доносам национал-шовинистов и противников российско-казахстанского союза радикалы, окопавшиеся в правоохранительных органах, сфабриковали против Ермека серию уголовных дел, в результате чего он был приговорён в совокупности к 15 годам лишения свободы.

Во время следствия на брата оказывалось давление. Сейчас его права как заключенного постоянно нарушаются. В частности, ему не оказывается медицинская помощь, отказывают в посещении библиотеки. Постоянно давят и на адвокатов.

Казалось бы, кровавые события января этого года в Казахстане, помощь России в разрешении кризиса должны были ослабить давление на осужденного за пророссийские взгляды, а официальная русофобия — уйти в прошлое. Но получилось иначе, давление было усилено, а во власти одни радикалы сменились на других.

Прошу Вас возвысить Ваше пастырское слово и заступиться за моего брата, страдающего и гонимого за поддержу русских Казахстана.

Смиренно уповаю на Ваше милосердие как предстоятеля Русской православной церкви.

С уважением, Марлен Тайчибеков