Тегеран, 27 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. 26 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил на встрече с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Кадими, что Иран является «доброжелателем всех стран региона» и поддерживает конструктивные усилия Багдада по укреплению диалога в региональных отношениях. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Во время встречи в иранской столице Амир Абдоллахиан и Аль-Кадими обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а также региональные события.

Амир Абдоллахиан на своей воскресной встрече с Аль-Кадими, который находится с официальным визитом в Иране, рассмотрел последние региональные события и обменялся мнениями о двусторонних связях и сотрудничестве в ряде областей.

Высокопоставленный иранский дипломат, говоря о продолжающемся прекращении огня в Йемене, выразил поддержку Ираном прекращения бесчеловечной осады йеменского народа.

Он также отметил, что решение региональных кризисов следует искать внутри региона.

Дипломат также высоко оценил конструктивные усилия Ирака, направленные на усиление фактора диалога в региональных уравнениях, особенно в процессе ирано-саудовских переговоров.