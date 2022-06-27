Наньчан, Китай, 27 июня, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Почти 2,05 млн жителей пострадали от сильных ливней в провинции Цзянси на востоке Китая по состоянию на 16:30 по местному времени 25 июня, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

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По данным провинциального штаба по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи, последний раунд осадков в период с 16 по 21 июня вызвал хаос в 74 округах провинции, вынудив 302 000 жителей переселиться. Сильные осадки повредили около 150 000 гектаров пахотных земель и привели к прямым экономическим потерям в размере 6,79 млрд юаней (около $1,01 млрд).

Власти распределили 71 000 единиц предметов первой необходимости, включая палатки, складные кровати, полотенца и одежду, среди людей в пострадавших районах. Провинция повысила уровень реагирования на чрезвычайные ситуации по борьбе с наводнениями до уровня II.