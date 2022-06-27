Шэньян, Китай, , 05:20 — REGNUM Новый завод совместного предприятия BMW Group в Китае открылся в Шэньяне, столице провинции Ляонин на северо-востоке Китая, с инвестициями на общую сумму 15 млрд юаней (около $2,2 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

BMW Qapper.ru

Завод «Лидия» компании BMW Brilliance Automotive Ltd. (BBA), совместное предприятие BMW и китайского автопроизводителя Brilliance China Automotive Holdings Ltd., увеличит годовой объем производства BMW в Китае до 830 000 автомобилей, сообщил автопроизводитель. Это крупнейшая разовая инвестиция немецкого автопроизводителя в Китай.

Расположенный в районе Теси города Шэньян, завод «Лидия» занимает общую площадь в 2,9 млн квадратных метров. Здесь есть вспомогательные помещения, такие как кузовной цех, покрасочный цех, линии окончательной сборки и большой центр обработки данных.

Завод покрыт гигабитной сетью 5G для удовлетворения требований к пропускной способности для таких технологий, как дополненная реальность (AR) и передача видео в реальном времени.

«Завод «Лидия» — это первый завод, который BMW Group полностью спланировала и смоделировала в виртуальной среде с самого начала проектирования», — сказала глава завода Чжан Тао .

Она добавила, что на стадии строительства она могла одновременно видеть реальную строительную площадку и строительный эффект, демонстрируемый с помощью виртуальной реальности. Шэньян — крупнейшая производственная база BMW Group по всему миру. Общее число сотрудников группы в Китае превысило 28 000 человек.